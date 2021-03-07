طولكرم: قرار بإغلاق المحافظة بشكل كامل لخمسة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، اليوم الأحد، بأنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة خمسة أيام، في ظل الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس (كورونا).
أعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، اليوم الأحد، بأنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة خمسة أيام، في ظل الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس (كورونا).
وسيكون الإغلاق، وفق تصريح للمحافظ، ابتداءً من يوم بعد غد الثلاثاء، وحتى يوم الأحد 14 آذار/ مارس الجاري.
وتشهد محافظات الضفة الغربية، ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا) حيث تم إغلاق عدد من المحافظات، أبرزها نابلس ورام الله لمدة أسبوع.
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