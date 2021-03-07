طولكرم: قرار بإغلاق المحافظة بشكل كامل لمدة خمسة أيام





وسيكون الإغلاق وفق تصريح للمحافظ، ابتداءً من يوم بعد غد الثلاثاء، وحتى يوم الأحد 14 آذار/مارس الجاري.





وتشهد محافظات الضفة الغربية، ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا) حيث تم إغلاق عدد من المحافظات، أبرزها نابلس ورام الله لمدة أسبوع.









رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر اليوم الأحد، بأنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة خمسة أيام، في ظل الارتفاع الكبير بعدد إصابات فيروس (كورونا).