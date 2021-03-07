طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غد الاثنين عبر (معبر رفح البري)

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للحافلتين، الأولى والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/7).وشددت على ضرورة التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشيرة إلى أن المسافرين في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الاثنين في مركزي غزة (الشاطئ) وخانيونس (بندر خانيونس).وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.