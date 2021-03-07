سفير فلسطين بالصين: يتم ترتيب عملية شحن الدفعة الأولى من لقاح (سينوفارم)

أعلن سفير فلسطين في الصين، فريز مهداوي، البدء بتوريد الدفعة الأولى المقدرة بـ 100 ألف لقاح ضد فيروس (كورونا) خلال الأيام المقبلة، على أن تكون على دفعة أو دفعتين بحد أقصى.





وأشار في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى تجهيز الدفعة الأولى، ويتم ترتيب عملية الشحن؛ لتصل جواً عن طريق مطار اللد، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وأشار مهداوي إلى أن اللقاح من نوع (سينوفارم) الذي تنتجه الصين ضد فيروس (كورونا) وهو فعال بنسبة 86% ولا يوجد له أضرار جانبية، ومستوى فعاليته تستمر لأكثر من عام، مبيناً أن فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة التي ستستفيد من هذا اللقاح في الفترة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطن