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شؤون فلسطينية

شؤون اللاجئين بالشعبية: الاحتجاجات ضد سياسة (أونروا) مستمرة

شؤون اللاجئين بالشعبية: الاحتجاجات ضد سياسة (أونروا) مستمرة
رام الله - دنيا الوطن
اكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الفعاليات والاحتجاجات، ضد سياسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيما يتعلق بقرار السلة الموحدة، مستمرة، وستكون ذات طابع سلمي.

وأشارت في بيان لها، إلى أن الفعاليات لن تقتصر على إغلاق المعتصمين مراكز (أونروا) لعدة ساعات، بل ستتدرج هذه الاحتجاجات، وتتوسع لتأخذ أشكالاً متنوعة وواسعة، وعلى رأسها مسيرات ضخمة، يشارك بها كافة قطاعات الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان:

على ضوء الإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية ضد استمرار إدارة الأونروا في تعسفها وإصرارها على عدم التراجع عن قرارها بخصوص توزيع المساعدات وفقاً لآلية " السلة الموحدة" التي لا تنسجم مع المعايير الدولية، تؤكد دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على التالي: -

أولاً: إن الفعاليات والاحتجاجات ضد سياسة "الأونروا" وأهمها "السلة الغذائية" مستمرة وستكون ذو طابع سلمي، ولن تقتصر على إغلاق المعتصمين مراكز الأونروا، لعدة ساعات بل ستتدرج هذه الاحتجاجات وتتوسع لتأخذ أشكالاً متنوعة وواسعة وعلى رأسها مسيرات ضخمة يشارك بها كافة قطاعات شعبنا.

ثانياً: سيتقاطع مع سلسلة الفعاليات المستمرة حملات إعلامية منظمة مركزة تستهدف فضح سياسات "الأونروا" وإجراءاتها المتواصلة لضرب مقومات صمود اللاجئين المتشبثين بالثوابت والحقوق كاملة. وستطالب هذه الحملات المفوض العام للأونروا والأمم المتحدة بتِحمّل مسؤولياتها تجاه جموع اللاجئين، وعدم ترك الباب أمام مدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي للعبث بحياة وأوضاع اللاجئين، عبر القرارات الظالمة.

ثالثاً: تجدد الدائرة تأكيدها على أن جوهر الأزمة سياسي بامتياز، وغير مرتبط بالأزمة المالية كما تَدّعي إدارة "الأونروا" ، وهذه الإجراءات جزء لا تتجزأ من مؤامرة يقودها الاحتلال الصهيوني وأمريكا لتصفية قضية اللاجئين، عبر إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد على مأساة شعبنا ونكبته المتواصلة.

رابعاً: نجدد مطالبتنا للمؤسسات الدولية والجهات المانحة بتَحمُلّ مسؤولياتها تجاه توفير الموازنة المالية الهادفة لدعم اللاجئين وقطاع الخدمات، ولقطع الطريق على أي تبريرات لإدارة الأونروا تستغلها لاستمرار إجراءاتها بحق اللاجئين.

خامساً: ندعو القيادة الفلسطينية إلى تَحُمّل مسؤولياتها عبر النضال الواسع في المحافل الدولية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين، ولسياسات إدارة الأونروا بحقهم، وتوفير الدعم المالي والسياسي لجموع اللاجئين وقضيتهم العادلة.

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