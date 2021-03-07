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شؤون فلسطينية

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل فلسطين تسجيل ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 وفاة، و2264 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1446 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: الخليل 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 2، وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: قلقيلية 94، ضواحي القدس 174، نابلس 285، رام الله والبيرة  435، طولكرم 123، بيت لحم 145، الخليل 595، طوباس 38، أريحا والأغوار 36، جنين 88، سلفيت 82، وقطاع غزة 169.

وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية 113، ضواحي القدس 104، نابلس 30، رام الله والبيرة  356، طولكرم 50، بيت لحم 130، الخليل 337، طوباس 24، أريحا والأغوار 38، جنين 55، سلفيت 82، قطاع غزة 127.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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