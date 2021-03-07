(أونروا) بغزة: إلغاء إجازتي يوم المرأة العالمي والإسراء والمعراج بالمدارس
رام الله - دنيا الوطن
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، اليوم الأحد، إلغاء إجازتي يوم المرأة العالمي والإسراء والمعراج بالمدارس.
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، اليوم الأحد، إلغاء إجازتي يوم المرأة العالمي والإسراء والمعراج بالمدارس.
وقال فريد أبو عاذرة، رئيس برنامج التربية والتعليم، بغزة، في بيان له: إنه نظراً لضياع الكثير من الأيام الدراسية بسبب تفشي فيروس (كورونا)، تقرر إلغاء إجازتي يومي المرأة العالمي والإسراء والمعراج يومي غد الاثنين، والخميس المقبل.
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