(أونروا) بغزة: إلغاء إجازتي يوم المرأة العالمي والإسراء والمعراج بالمدارس





وقال فريد أبو عاذرة، رئيس برنامج التربية والتعليم، بغزة، في بيان له: إنه نظراً لضياع الكثير من الأيام الدراسية بسبب تفشي فيروس (كورونا)، تقرر إلغاء إجازتي يومي المرأة العالمي والإسراء والمعراج يومي غد الاثنين، والخميس المقبل.













رام الله - دنيا الوطنقررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، اليوم الأحد، إلغاء إجازتي يوم المرأة العالمي والإسراء والمعراج بالمدارس.