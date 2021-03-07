شاهد: الإغلاق الشامل يعمّ رام الله والبيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)



































رام الله - دنيا الوطنعمّ الإغلاق الشامل، اليوم الأحد، محافظة رام الله والبيرة، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا).وقال مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة، معتصم محيسن: إن الوضع في المحافظة كارثي، وهناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأنه خلال الآونة الأخيرة، ارتفعت نسب الإصابات والوفيات، وأصبحت نسبة الإشغال عالية في المشافي، وقد وصلت إلى 100%.وشدد محسين على أن هناك جهوداً كبيرة، تبذلها وزارة الصحة من أجل توفير أسرة في المستشفيات، وفتح أقسام جديدة لعلاج مصابي (كورونا).وأشار إلى أن حالات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) صعبة جداً، خاصة تلك المصابة بالطفرات الجديدة.وأصدرت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، بياناً أكدت فيه فرض الإغلاق الشامل في جميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية، ومنع حركة السيارات بتاتاً، وحصر حركة الأفراد سيراً على الأقدام في أحيائهم السكنية لمدة أسبوع كامل، يبدأ من مساء السبت 6 آذار/ مارس 2021 وينتهي مع صباح يوم الأحد 14 آذار/ مارس 2021.وأضافت: بأنه تم السماح بفتح محال البقالة أيام الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء مع التشديد في الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية.