"الصحة" بغزة: المؤشرات الحالية لتزايد الإصابات بالعالم تستدعي الالتزام التام بالإجراءات الوقائية

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غزة - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إن المؤشرات الحالية لتزايد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم، وخصوصاً في المناطق المجاورة "تستدعي منا الالتزام التام بالإجراءات الوقائية".



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن التهاون في الالتزام بالضوابط الصحية، "قد يفاقم الحالة الوبائية في قطاع غزة، وبالتالي العودة إلى إجراءات التشديد، وتقييد الحركة".



وشددت على أن "على الجميع التحلي بالمسؤولية، والقيام بما عليه لاستمرار نجاح الإجراءات الصحية الوقائية وحماية المجتمع من خطر فيروس (كورونا)".



وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و127 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 2048 فحصاً مخبرياً.



وأشارت الوزارة في تقرير اليومي، حول تطورات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا)، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 56232 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1911.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد المتعافين، بلغ 53761، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 560 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.