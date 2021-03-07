الأعراض بعد ثلاثة أيام.. 800 إصابة بالطفرات الجديدة لفيروس (كورونا) بالمحافظات الشمالية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د كمال الشخرة أن الإغلاقات التي أُعلن عنها مؤخراً في عدد من المحافظات جاءت بسبب الانتشار الواسع جدا لفيروس (كورونا) جراء تفشي الطفرات الجديدة.





ووصف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الوضع الوبائي بالخطير، مضيفاً "أصبحنا ضمن دائرة الخطر".



وقال الشخرة: إن عدد الاصابات بالطفرات الجديدة وصل إلى 800 حالة من العينات العشوائية لمصابي (كورونا) في كل الأراضي الفلسطينية، معظمها من الطفرة البريطانية التي وصلت

من الداخل جراء المخالطة الكبيرة.





وأوضح بأن أعراض هذه الطفرة تظهر بعد الإصابة بثلاثة أيام إلى خمسة وتؤدي للإصابة بالتهاب رئوي حاد، داعيا كل من يصاب بها التوجه فورا للمراكز الطبية.



وشدد الشخرة على أن القطاع الصحي لم ينهار، لأن طواقمه تعمل على مدار الساعة، محذرا من الإرباك الذي قد يحصل مع سرعة تفشي الطفرات الجديدة من الفيروس والأعراض الحادة المصاحبة لها ما يستدعي الادخال للمشافي التي باتت تعمل بطاقتها القصوى.

رام الله - دنيا الوطن