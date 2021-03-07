مدير صحة نابلس: الوضع الوبائي بالمحافظة يشهد تسارعاً كبيراً ونسبة الإشغال عالية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير صحة نابلس، رامز دويكات، إن الوضع الوبائي في محافظة نابلس، يشهد تسارعا كبيراً، لافتا إلى أن نسبة الإشغال عالية وتجاوزت في بعض مشافي المدينة حد 100%.
وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن عدد الحالات النشطة وصل في المحافظة الى يزيد عن 2900، مشيرا إلى أن 120 مريضا يتلقون العلاج في مشافي المحافظة بينهم 40 في أقسام العناية المكثفة، و13 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأكد دويكات على مواصلة أخذ العينات العشوائية وإخضاعها لفحوصات خاصة؛ للتأكد ما إذا كانت من السلالات المتحورة من الفيروس، موضحا أنه لا توجد نسبة محددة للإصابات بالطفرات الجديدة.
قال مدير صحة نابلس، رامز دويكات، إن الوضع الوبائي في محافظة نابلس، يشهد تسارعا كبيراً، لافتا إلى أن نسبة الإشغال عالية وتجاوزت في بعض مشافي المدينة حد 100%.
وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن عدد الحالات النشطة وصل في المحافظة الى يزيد عن 2900، مشيرا إلى أن 120 مريضا يتلقون العلاج في مشافي المحافظة بينهم 40 في أقسام العناية المكثفة، و13 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأكد دويكات على مواصلة أخذ العينات العشوائية وإخضاعها لفحوصات خاصة؛ للتأكد ما إذا كانت من السلالات المتحورة من الفيروس، موضحا أنه لا توجد نسبة محددة للإصابات بالطفرات الجديدة.
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