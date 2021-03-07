غنام: إجراءات أخرى حاسمة سيتم فرضها عقب انتهاء فترة الأسبوع الحالي من الإغلاق

شدّدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام على ضرورة التزام المواطنين بالإغلاق الشامل في كافة مرافق الحياة بمحافظة رام الله والبيرة الذي دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم ولمدة أسبوع للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وأوضحت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أنه سيكون هناك يومان في الاسبوع لاتاحة المجال أمام المواطنين للتزوّد بالحاجيّات الضرورية مع الأخذ بالاعتبار الالتزام بالارشادات الصحية، مشددة على أن مخالفات سيتم فرضها على أي محل بالاغلاق الفوري للمحال التجاري في حال تبين عدم التزامه بالاجراءات الصحية.



وأكدت غنام بأن هناك إجراءات أخرى حاسمة سيتم فرضها عقب

انتهاء الأسبوع الحالي داعية كافة أبناء شعبنا التعاون مع الأجهزة الأمنية لكسر سلسلة الوباء.

رام الله - دنيا الوطن