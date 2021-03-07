"الحكم المحلي" بغزة: الوزير مجدي الصالح يصل القطاع يوم الأربعاء





وقال في تصريح لإذاعة (الأقصى): إنه تم وضع عرض سعر لتصميم شبكات الصرف الصحي لمناطق شرق خانيونس للبدء بمراحل استكمال المشروع و"لا زلنا ننتظر حتى اللحظة توفير التمويل اللازم".



وأضاف أبو رأس: "سنطرح توفير التمويل اللازم لتصاميم شبكات الصرف الصحي على وزير الحكم المحلي، خلال زيارته المقررة لغزة الأربعاء المقبل، وتكلفة التصاميم تُقدر بـ 100 ألف دولار وسنسعى جاهدين لتوفيرها.



وشدد على أن شبكات الصرف الصحي بخانيونس تتطلب توفير خمس مضخات لنقل المياه العادمة من مناطق شرق المدينة إلى محطة المعالجة بصوفا بتكلفة 15 مليون دولار.



ووعد أبو رأس المواطنين في المناطق الشرقية لخاينونس بأن مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي هو ضمن أوليات وزارة الحكم المحلي.



وأضاف: "نسعى في وزارة الحكم المحلي لتوفير الدعم اللازم لزيادة مساحة شبكات الصرف الصحي والطرق والتي هي كفيلة بإحياء المناطق الزراعية لتكون بيئة مناسبة آمنة للسكان".



وقال أبو رأس: "ندرس إمكانية تنفيذ محطة لحرق النفايات في جميع محافظات القطاع واستخدام عوادمها الخارجية في عناصر انشائية كحجر الجبهة وبلاط الانترلوك".



رام الله - دنيا الوطنقال أحمد أبو راس، وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، إن الوزير مجدي الصالح، سيصل إلى القطاع، الأربعاء المقبل.