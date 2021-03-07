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لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الصحة في البلاد، إنه تم تسجيل 42 وفاة جراء الفيروس، بالإضافة إلى و3158 إصابة، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و65 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 393221 ألفا و، منها 5013 وفاة، و307256 حالة تعاف.

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