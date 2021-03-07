لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
واصل لبنان تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
واصل لبنان تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الصحة في البلاد، إنه تم تسجيل 42 وفاة جراء الفيروس، بالإضافة إلى و3158 إصابة، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و65 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 393221 ألفا و، منها 5013 وفاة، و307256 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 393221 ألفا و، منها 5013 وفاة، و307256 حالة تعاف.
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