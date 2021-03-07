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من الموصل وسط ركام الحرب.. بابا الفاتيكان فرانسيس يدعو إلى السلام

من الموصل وسط ركام الحرب.. بابا الفاتيكان فرانسيس يدعو إلى السلام
البابا فرانسيس في الموصل
رام الله - دنيا الوطن
أقام بابا الفاتيكان فرانسيس، الأحد، قداساً في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، دعا خلاله إلى السلام ونبذ العنف والكراهية.

وأقيم القداس في "حوش البيعة" وهو ساحة تتوسط 4 كنائس في منطقة الموصل القديمة التي شهدت معارك عنيفة على مدى نحو 10 أشهر عام 2017 بين القوات العراقية و"تنظيم الدولة"، ما تسبب بتدمير جزء كبير من تلك الكنائس، قبل أن يتم دحر التنظيم نهاية العام ذاته.

وقال البابا خلال القداس: "نرفع اليوم صلاتنا من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة. في الموصل تبدو واضحة جداً القساوة التي خلفتها الحرب بحق المكونات كافة"، داعياً المسيحيين إلى العودة إلى الموصل، وفق ما نقله التلفزيون العراقي الرسمي.

وتابع: "نؤكد قناعتنا بأن السلام أقوى من الحرب وهذا الصوت أكثر بلاغة من الكراهية والعنف"، وأردف: "لا يجوز أن نقتل إخوتنا باسم الله، ولا يجوز أن نشن الحرب باسم الله"، وفق ما نقل موقع وكالة (أناضول).

وأزاح البابا الستار عن صليب، وهو الأول الذي يرفع في "حوش البيعة" منذ أن أزاله تنظيم الدولة إبان سيطرته على المدينة صيف عام 2014.

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