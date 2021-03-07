قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عارف مروان من قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، وذلك أثناء مروره بحاجز حوارة جنوب نابلس.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حرملة الزير جنوب شرق بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم عبد البطاط، عقب اقتحامها منزله في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وفي سياق متصل، ألقى مجموعة من الشبان زجاجة حارقة باتجاه برج لقوات الاحتلال مقام على أراضي الفلسطينيين في قرية مثلث خرسا جنوب دورا بالخليل، وقامت على إثرها قوات الاحتلال بانتشار مكثف في المنطقة تخللها عمليات تمشيط وتفتيش وملاحقة للشبان.



وفي القدس المحتلة، شهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، بعد أن دهمت أعداد كبير من قوات الاحتلال الراجلة وآلياته العسكرية البلدة.



ورصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) في تقرير "حماية المدنيين" خلال أسبوعين قيام قوات الاحتلال بـ 184 عملية اقتحام واعتقال، اعتقلت خلالها 158 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسجلت القدس المحتلة أعلى عدد من هذه العمليات.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية متفرقة، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.