شؤون فلسطينية

الديمقراطية: القرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية في غير محله

الديمقراطية: القرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية في غير محله
رام الله - دنيا الوطن
استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، أمس السبت في 6/3/2021، ما أصدره الرئيس محمود عباس، من قرار بقانون، أعلن فيه تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وبناء عليه تمديد ولاية النقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الادارية، خلال المدة المشار إليها في القرار بقانون.

وأضافت الجبهة، أن القرار بقانون، يصدر في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه ليس على جدول أعمال الاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابات أية مواعيد لانتخابات جديدة خلال الأشهر الستة المذكورة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول ضرورة إصدار هذا القرار بقانون.

ودعت الجبهة إلى وقف سياسة إدارة الشأن العام بقرارات بقوانين، لأن من شأن ذلك، أن يعيد صياغة نظامنا السياسي ليأخذ طابعاً رئاسياً في مخالفة دستورية فاقعة للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واعلان الاستقلال الصادر في 15/11/1988، ودعت الجبهة إلى التراجع عن هذا القرار بقانون وإلغائه.

كما دعت الجبهة إلى ضرورة إنجاز الانتخابات في حلقاتها الثلاث، بما يمكن من إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه ديمقراطياً، وبناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني، يقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، ويستمد مفاهيمه من قيم حركات التحرر الوطنية، وتجارب الشعوب التي خاضت ثوراتها ضد الاحتلال والاستعمار وحققت انتصاراتها التاريخية.

أخبار ذات صلة

شاهد: الإغلاق الشامل يعمّ رام الله والبيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

شاهد: الإغلاق الشامل يعمّ رام الله والبيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة: المؤشرات الحالية لتزايد الإصابات بالعالم تستدعي منا الالتزام التام بالإجراءات الوقائية

"الصحة" بغزة: المؤشرات الحالية لتزايد الإصابات بالعالم تستدعي منا الالتزام التام بالإجراءات الوقائية

الأسيرة خالدة جرار تبعث رسالة للمرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي

الأسيرة خالدة جرار تبعث رسالة للمرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي

الأعراض بعد ثلاثة أيام.. 800 إصابة بالطفرات الجديدة لفيروس (كورونا) بالمحافظات الشمالية

الأعراض بعد ثلاثة أيام.. 800 إصابة بالطفرات الجديدة لفيروس (كورونا) بالمحافظات الشمالية

مدير صحة نابلس: الوضع الوبائي بالمحافظة يشهد تسارعاً كبيراً ونسبة الإشغال عالية

مدير صحة نابلس: الوضع الوبائي بالمحافظة يشهد تسارعاً كبيراً ونسبة الإشغال عالية

غنام: إجراءات أخرى حاسمة سيتم فرضها عقب انتهاء فترة الأسبوع الحالي من الإغلاق

غنام: إجراءات أخرى حاسمة سيتم فرضها عقب انتهاء فترة الأسبوع الحالي من الإغلاق

&#34;الحكم المحلي&#34; بغزة: الوزير مجدي الصالح يصل القطاع يوم الأربعاء

"الحكم المحلي" بغزة: الوزير مجدي الصالح يصل القطاع يوم الأربعاء

الاحتلال يخطر بهدم منشأة سكنية جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منشأة سكنية جنوب شرق بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأسيرة خالدة جرار تبعث رسالة للمرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي

الأسيرة خالدة جرار تبعث رسالة للمرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي

مدير صحة نابلس: الوضع الوبائي بالمحافظة يشهد تسارعاً كبيراً ونسبة الإشغال عالية

مدير صحة نابلس: الوضع الوبائي بالمحافظة يشهد تسارعاً كبيراً ونسبة الإشغال عالية

غنام: إجراءات أخرى حاسمة سيتم فرضها عقب انتهاء فترة الأسبوع الحالي من الإغلاق

غنام: إجراءات أخرى حاسمة سيتم فرضها عقب انتهاء فترة الأسبوع الحالي من الإغلاق

الاحتلال يخطر بهدم منشأة سكنية جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منشأة سكنية جنوب شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الديمقراطية: القرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية في غير محله

الديمقراطية: القرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية في غير محله

مستوطنون يجرفون أراضي عين الحلوة بالأغوار الشمالية

مستوطنون يجرفون أراضي عين الحلوة بالأغوار الشمالية

في يوم المرأة العالمي: 35 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 11 أمّا

في يوم المرأة العالمي: 35 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 11 أمّا

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

من الموصل وسط ركام الحرب.. بابا الفاتيكان فرانسيس يدعو إلى السلام

من الموصل وسط ركام الحرب.. بابا الفاتيكان فرانسيس يدعو إلى السلام

بدءاً من اليوم.. السعودية تلغي تدريجياً إجراءات الحجر الصحي لمكافحة (كورونا)

بدءاً من اليوم.. السعودية تلغي تدريجياً إجراءات الحجر الصحي لمكافحة (كورونا)

لبنان يشتعل.. استمرار التظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وهبوط العملة المحلية

لبنان يشتعل.. استمرار التظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وهبوط العملة المحلية