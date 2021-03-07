غزة: صندوق دعم الشباب الفلسطيني يعلن بدء التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج





وقال في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن القرض سيسدد شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية، مشيراً إلى أن المتاح أمام الشباب الراغبين بالزواج ممن لم يسبق لهم الزواج، وتتراوح أعمارهم بين 22-35 عامًا.





رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني، بغزة عصام الهبيل، أنه بدأ اليوم الأحد التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج بقيمة 2000 دولار.