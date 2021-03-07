داخلية غزة: نُحقق بحادثة استشهاد ثلاثة صيادين بعد انفجار مركبهم ببحر خانيونس

جانب من وصول جثامين الصيادين لمشفى ناصر

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن وزارته، تحقق في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين على إثر انفجار بمركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.



وكان نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، استشهاد ثلاثة صيادين من عائلة اللحام، بعد انفجار مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.