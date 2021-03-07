الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فتية من القدس، بينهم شقيقان.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى أحمد حماد عودة من مخيم قلنديا، كما اعتقلت الشقيقين محمود ومحمد ناصر رباح، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.