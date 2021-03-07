مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة للمستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور: "إن جرافات تابعة لمستوطني (ماعون وكرمئيل( المقامتان على أراضي المواطنين بالقرب من منطقة أم الخير والتوانة شرق يطا، جرفت بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أراض زراعية، تعود ملكيتها لعائلة بحيص، بهدف توسيع تلك المستوطنات"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح الجبور، أن الاحتلال يصعد في الآونة الاخير وبشكل كبير من وتيرة مشروعة الاستيطاني في منطقة المسافر، حيث هدم خلال الـ 10 أيام الماضية، ثلاثة منازل وغرفة سكنية و(بركساً)، وأخطر بهدم سبعة منازل أخرى، وأعلن مساحات من أراضي خربة (بيرين) شرق بلدة يطا جنوب الخليل "أراضٍ حكومية".



وأوضح، أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، ومطاردة رعاة الأغنام وحرمانهم من الوصول لمراعيهم، يأتي ضمن سياسة تهجير المواطنين في تلك المنطقة، وتسهيل الاستيلاء على أراضيهم.