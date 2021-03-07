قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فتية من القدس، بينهم شقيقان.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى أحمد حماد عودة من مخيم قلنديا، كما اعتقلت الشقيقين محمود ومحمد ناصر رباح، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس.