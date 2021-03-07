شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فتية من القدس، بينهم شقيقان.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتى أحمد حماد عودة من مخيم قلنديا، كما اعتقلت الشقيقين محمود ومحمد ناصر رباح، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

الإحصاء: 50.2% من المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين من النساء

الإحصاء: 50.2% من المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين من النساء

مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يزعم: لم ننفذ أي هجمات قبالة سواحل غزة

جيش الاحتلال يزعم: لم ننفذ أي هجمات قبالة سواحل غزة

شاهد: الصور الأولى لوصول جثامين الصيادين الذين استشهدوا بانفجار أصاب قاربهم حنوب القطاع

شاهد: الصور الأولى لوصول جثامين الصيادين الذين استشهدوا بانفجار أصاب قاربهم حنوب القطاع

استشهاد ثلاثة صيادين إثر انفجار مركبهم قبالة بحر خانيونس

استشهاد ثلاثة صيادين إثر انفجار مركبهم قبالة بحر خانيونس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من الخليل

التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين يُصدر بياناً بشأن مرسوم الرئيس حول النقابات

التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين يُصدر بياناً بشأن مرسوم الرئيس حول النقابات

بيت لحم: سلطات الاحتلال تستولي على 658 دونماً من أراضي العبيدية

بيت لحم: سلطات الاحتلال تستولي على 658 دونماً من أراضي العبيدية

إصابة شاب برضوض وشقيقته بالإغماء إثر اعتداء الاحتلال عليهما شرق القدس

إصابة شاب برضوض وشقيقته بالإغماء إثر اعتداء الاحتلال عليهما شرق القدس

بدءاً من اليوم.. فرض إغلاق شامل بمحافظة القدس لمدة أسبوع

بدءاً من اليوم.. فرض إغلاق شامل بمحافظة القدس لمدة أسبوع

منوعات

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

عربي

التحالف بقيادة السعودية يُدمر ثماني طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

التحالف بقيادة السعودية يُدمر ثماني طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يدرس اعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي

الأردن يدرس اعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي

الصحة السورية تستعد لإمكانية الانتقال إلى الخطة &#34;ب&#34; لمواجهة (كورونا)

الصحة السورية تستعد لإمكانية الانتقال إلى الخطة "ب" لمواجهة (كورونا)