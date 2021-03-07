الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و127 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 2048 فحصاً مخبرياً.



وأشارت الوزارة في تقرير اليومي، حول تطورات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا)، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 56232 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1911.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد المتعافين، بلغ 53761، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 560 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.