جيش الاحتلال يزعم: لم ننفذ أي هجمات قبالة سواحل غزة

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقل الصحفي الإسرائيلي، أمير بوخبوط، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قوله: قوات الجيش لم تنفذ أي هجمات قبالة سواحل غزة.



يأتي ذلك، بعد وقت قليل من استشهاد ثلاثة صيادين فلسطينيين، إثر انفجار مركبهم، قبالة بحر خانيونس، وفق ما قال نقيب الصيادين نزار عياش.



بدورها قالت إذاعة (الأقصى)، إن قذيفة سقطت على مركب صيد فلسطيني جنوب قطاع غزة.



ووفق مصادر محلية، فإن الشهداء هم، يحيى مصطفي اللحام، وحمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام.



وكان الصيادون يمارسون مهنة الصية في عرض البحر بين محافظتي دير البلح وخانيونس، فيما لا تفاصيل حتى اللحظة حول مصدر الانفجار.