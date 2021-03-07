شاهد: الصور الأولى لوصول جثامين الصيادين الذين استشهدوا بانفجار أصاب قاربهم حنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء فلسطينيون، الصور الأولى لوصول جثامين الصيادين، الذين استشهدوا بانفجار أصاب قاربهم حنوب القطاع، لمستشفى ناصر بخانيونس.وأفاد نقيب الصيادين، نزار عياش، صباح اليوم الأحد، باستشهاد ثلاثة صيادين فلسطينيين، إثر انفجار مركبهم، قبالة بحر خانيونس.بدورها قالت إذاعة (الأقصى)، إن قذيفة سقطت على مركب صيد فلسطيني جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن الشهداء هم، يحيى مصطفي اللحام، وحمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام.وكان الصيادون يمارسون مهنة الصية في عرض البحر بين محافظتي دير البلح وخانيونس، فيما لا تفاصيل حتى اللحظة حول مصدر الانفجار.