لبنان يشتعل.. استمرار التظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وهبوط العملة المحلية





واستقالت حكومة دياب، إثر انفجار بيروت في الرابع من آب/أغسطس، الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت.

وقال: "لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم بحال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسياً من الداخل والخارج للتعامل مع هذه الأزمة" متسائلاً "ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب من قبل المواطنين حافزاً كافياً للتعالي عن الشكليات، وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟".وفي سياق متصل، أقدم محتجون لبنانيون على قطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى اليوم عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية.وتجمع عدد من المحتجين وسط بيروت، وقطعوا الطريق عند تقاطع بشارة الخوري، بينما قام آخرون بقطع الطريق على (أوتوستراد) الناعمة جنوب بيروت.وقطع محتجون بالإطارات والحجارة طريق المصنع- راشيا في وادي البقاع شرق لبنان، بينما اعتصم آخرون عند مدخل منطقة الشوف بجبل لبنان.ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وطالبوا المسؤولين بالرحيل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ودعوا اللبنانيين إلى النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ما وصلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية.يذكر، أن احتجاجات شعبية، كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية.وجرى تكليف سعد الحريري، برئاسة الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.