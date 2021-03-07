استشهاد ثلاثة صيادين إثر انفجار مركبهم قبالة بحر خانيونس





بدورها قالت إذاعة (الأقصى)، إن قذيفة سقطت على مركب صيد فلسطيني جنوب قطاع غزة.





ووفق مصادر محلية، فإن الشهداء هم، يحيى مصطفي اللحام، و حمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام.





وكان الصيادون يمارسون مهنة الصية في عرض البحر بين محافظتي دير البلح وخانيونس، فيما لا تفاصيل حتى اللحظة حول مصدر الانفجار.





يتبع...

رام الله - دنيا الوطنأفاد نقيب الصيادين، نزار عياش، صباح اليوم الأحد، باستشهاد ثلاثة صيادين فلسطينيين، إثر انفجار مركبهم، قبالة بحر خانيونس.