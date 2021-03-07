دولي

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من (كوفيد-19)، والبالغة 1.9تريليون دولار.

يأتي ذلك بعد جلسة استمرت طوال الليل شهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة، وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلا.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة: إن إقرار الخطة سيساعد في توزيع مساعدات مالية للأمريكيين اعتبارا من هذا الشهر، معربا عن أمله في إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سريعا حتى يتسنى له التوقيع عليه.

واشتمل المشروع النهائي على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها300 دولار أسبوعيا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيني هوير في تغريدة على تويتر إن المجلس سيصوت الثلاثاء على مشروع القانون. 

وجاءت نتيجة التصويت 50-49 لصالح الديمقراطيين حيث احجم جميع الجمهوريين عن تأييد ما ستكون واحدة من أكبر حزم التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة.

وصرح زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر قبيل التصويت إن مشروع القانون هو الوصفة التي ستتيح التغلب على الوباءالذي أودى بحياة أكثر من 520 ألفا في أنحاء البلاد وقلب معظم جوانب الحياة الأمريكية رأسا على عقب. 

وقال شومر: "أود أن يعلم الشعب الأمريكي أننا سنخرج من هذه(الأزمة) وقريبا ستعيد الأنشطة التجارية فتح أبوابها وسيعاود الاقتصاد نشاطه وستعود الحياة لطبيعتها".

لكن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل انتقد الإجراء بشدة قائلا "لم يسبق لمجلس الشيوخ مطلقا أن أنفق تريليوني دولار على نحوعشوائي كهذا أو عبر عملية لم تحظ بتدقيق شديد". وسعى الجمهوريون إلى إقرار حزمة مساعدات بنحو ثلث المبلغ الذي استهدفته خطة بايدن.

أخبار ذات صلة

ترامب يعود لولايته &#34;المحببة&#34; والخلاف يشتعل مع كوشنير

ترامب يعود لولايته "المحببة" والخلاف يشتعل مع كوشنير

(كورونا) عالمياً: تراجع بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة

(كورونا) عالمياً: تراجع بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة

الرئيس الإيراني: طهران دفعت الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني: طهران دفعت الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي

يُؤخذ عن طريق الفم.. إمكانات واعدة لدواء ضد فيروس (كورونا)

يُؤخذ عن طريق الفم.. إمكانات واعدة لدواء ضد فيروس (كورونا)

إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق

إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق

زلزال بقوة 6.2 على مقياس (ريختر) يضرب ساحل نيوزيلندا

زلزال بقوة 6.2 على مقياس (ريختر) يضرب ساحل نيوزيلندا

إيطاليا تصبح أول دولة أوروبية تطبّق آلية للسيطرة على اللّقاحات

إيطاليا تصبح أول دولة أوروبية تطبّق آلية للسيطرة على اللّقاحات

إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق الصحي

إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من القدس بينهم شقيقان

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من الخليل

التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين يُصدر بياناً بشأن مرسوم الرئيس حول النقابات

التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين يُصدر بياناً بشأن مرسوم الرئيس حول النقابات

بيت لحم: سلطات الاحتلال تستولي على 658 دونماً من أراضي العبيدية

بيت لحم: سلطات الاحتلال تستولي على 658 دونماً من أراضي العبيدية

إصابة شاب برضوض وشقيقته بالإغماء إثر اعتداء الاحتلال عليهما شرق القدس

إصابة شاب برضوض وشقيقته بالإغماء إثر اعتداء الاحتلال عليهما شرق القدس

بدءاً من اليوم.. فرض إغلاق شامل بمحافظة القدس لمدة أسبوع

بدءاً من اليوم.. فرض إغلاق شامل بمحافظة القدس لمدة أسبوع

منوعات

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

لهذا السبب.. فنانة مصرية تحذر من الخادمات

عربي

التحالف بقيادة السعودية يُدمر ثماني طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

التحالف بقيادة السعودية يُدمر ثماني طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يدرس اعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي

الأردن يدرس اعتماد لقاح (سبوتنيك V) الروسي

الصحة السورية تستعد لإمكانية الانتقال إلى الخطة &#34;ب&#34; لمواجهة (كورونا)

الصحة السورية تستعد لإمكانية الانتقال إلى الخطة "ب" لمواجهة (كورونا)