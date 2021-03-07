الرئيس الإيراني: طهران دفعت الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران دفعت الثمن للحفاظ على الاتفاق النووي، و"لا يمكن استمرار الوضع على هذه الطريقة".



وأضاف: بأن إيران مستمرة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي.



وأكد روحاني، على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف المشاركة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).