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دولي

يُؤخذ عن طريق الفم.. إمكانات واعدة لدواء ضد فيروس (كورونا)

يُؤخذ عن طريق الفم.. إمكانات واعدة لدواء ضد فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الأدوية العملاقة "ميرك" ومختبر أميركي، يوم السبت، إحراز تقدّم في تطوير دواء مضادّ لـ (كوفيد-19) يؤخذ عن طريق الفم. 

وقد أظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة آثاراً إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة، وفق ما نقلت صحيفة (العربي الجديد).

وكانت "ميرك" أوقفت، نهاية كانون الثاني/يناير، عملها على تطوير لقاحَين محتملين لـ (كوفيد-19)، لكنّها تُواصل أبحاثها حول علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار "مولنوبيرافير" الذي تُطوّره بالشراكة مع "ريدجباك بايو" الأميركيّة.

وخلال اجتماع السبت مع متخصّصين في الأمراض المعدية، أشار مطوّرو الدواء إلى أنّ العقار قلّل، إلى حدّ كبير، من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.

وقالت كبيرة مسؤولي الأدوية في "ريدجباك بايو"، ويندي بينتر، في بيان، إنّ "هناك حاجة للعلاجات المضادّة لـ سارس-كوف-2 لم تتمّ تلبيتها. هذه النتائج الأولية تُشجّعنا".

كما تعمل "ميرك" على علاج يُسمّى "إم كاي-711". وقالت المجموعة، نهاية كانون الثاني/يناير، إنّ النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضاً بأكثر من 50% في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسّطة إلى شديدة من (كوفيد-19).

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