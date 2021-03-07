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شؤون فلسطينية

بيت لحم: سلطات الاحتلال تستولي على 658 دونما من أراضي العبيدية

بيت لحم: سلطات الاحتلال تستولي على 658 دونما من أراضي العبيدية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً، بشأن الاستيلاء على نحو 658 دونما من أراضي بلدة العبيدية، شمال بيت لحم.

وأوضح معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت القرار أول أمس الجمعة، وينص على الاستيلاء واستملاك قطعة أرض مجمل مساحتها (658,345) دونما من أراضي بلدة العبيدية في الحوض رقم 6- في مواقع "واد النار"، لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي غور الأردن والبحر الميت.

وأشار إلى أنه في السادس من نيسان/إبريل 2019، نشر الاحتلال أمرا عسكريا بشأن الصلاحيات الخاصة بقوانين المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92) 1967) لتغيير المسار الطبيعي لخط واد النار للمياه العادمة والذي يأتي ضمن القرارات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعة الفلسطينية، من خلال استغلال المياه العادمة ومعالجتها لاستخدامها للأغراض الزراعية.

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