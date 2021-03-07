إصابة شاب برضوض وشقيقته بالإغماء إثر اعتداء الاحتلال عليهما شرق القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برضوض، وشقيقته بالإغماء، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهما لدى إغلاق مداخل بلدة حزما، شرق القدس.



وأغلقت قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، المداخل الرئيسية للبلدة، حيث كثفت من تواجدها العسكري على شارع حزما الرئيسي، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة باتجاه مركبات المواطنين على الشارع الرئيسي ما أدى لإصابة فتاة من القدس وهي تقود مركبتها بالإغماء.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنه لدى وصول شقيق الفتاة إلى سياراتها للاطمئنان عليها، اعتدى عليه جنود الاحتلال بالضرب، وتم نقلهما إلى أقرب مركز طبي.



وأعاقت قوات الاحتلال حركة المركبات عبر الطريق خاصة للداخلين على البلدة، وأغلقت مداخلها.