بدءاً من اليوم.. فرض إغلاق شامل بمحافظة القدس لمدة أسبوع





ويشمل الإغلاق جميع قرى جنوب شرق المدينة، إضافة لقرى بيرنبالا، وقطنة، وبيت عنان، وبيت دقو، وعناتا، والرام، بسبب التفشي الواسع لفيروس (كورونا).



وقال غيث في بيان صدر عن المحافظة، مساء السبت: إن الإغلاق يطال كافة مناحي الحياة والمؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، ويسمح بعمل الصيدليات والمخابز، وتعمل محلات السوبر ماركت والخضار والفواكه والملاحم يومي الأحد والخميس حتى الساعة 5 مساء.



وأشار إلى أنه يجري العمل على وضع ترتيبات لإغلاق منطقة شمال القدس.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ القدس، عدنان غيث، فرض إغلاق شامل لمدة أسبوع ابتداء من صباح اليوم الأحد.