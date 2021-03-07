إسرائيل: بدء المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأت في إسرائيل، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق.



وتنتظم الدراسة في الصفوف السوابع إلى العواشر في التجمعات السكانية المصنفة خضراء وصفراء وبرتقالية، ذات نسبة عالية من المطعمين.



ويتم السماح بالتجمهر لـ 20 شخصاً على الأكثر في أماكن مسقوفة، و50 في أماكن مفتوحة، في كل التجمعات السكانية باستثناء تلك المصنفة الحمراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتضم التسهيلات أيضاً فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام كل الجمهور، أما المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق، فسيتم فتحها أمام المطعمين والمتعافين فقط، مع قيود على القدرة الاستيعابية في جميع هذه المحلات.



هذا وتقرر تأجيل حملة تطعيم العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وفي المناطق الصناعية المشتركة في الضفة الغربية، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم.



وسيتم نشر المزيد من التفاصيل حول موعد تطعيم العمال الجديد لاحقاً، وكان 700 عامل فلسطيني، قد تلقوا الجرعة الأولى يوم الخميس الماضي في إطار خطة تجريبية على الحملة.