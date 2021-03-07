"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إغلاق مفترق أبو خضرة بمدينة غزة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.