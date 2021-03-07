صحة رام الله والبيرة: الوضع بالمحافظة كارثي ونسبة إشغال الأسرة بالمشافي 100%

وأصدرت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، بياناً أكدت فيه فرض الإغلاق الشامل في جميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية، ومنع حركة السيارات بتاتاً، وحصر حركة الأفراد سيراً على الأقدام في أحيائهم السكنية لمدة أسبوع كامل، يبدأ من مساء السبت 6 آذار/ مارس 2021 وينتهي مع صباح يوم الأحد 14 آذار/ مارس 2021.



