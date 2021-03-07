التحالف بقيادة السعودية يُدمر ثماني طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الأحد، بأن التحالف دمر ثلاث طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، ليرتفع الإجمالي اليوم إلى ثماني طائرات.



وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ثماني طائرات مسيّرة مفخخة، "جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجه ومتعمدة".



وأضاف: أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب، تفسر وتيره التصعيد الإرهابية من المليشيات الحوثية".