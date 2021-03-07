الطقس: أجواء معتدلة بمعظم المناطق

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 17-7 17-7 20-13 بيت لحم 17-7 17-7 20-13 رام الله والبيرة 16-6 16-6 19-12 طولكرم 19-11 19-11 22-17 نابلس 18-8 18-8 21-14 قلقيلية 19-11 19-11 22-17 جنين 21-9 21-9 24-15 سلفيت 17-7 17-7 20-13 طوباس 22-10 22-10 25-16 روابي 18-8 18-8 21-14 الخليل 16-6 16-6 19-12 غزه 20-12 20-12 23-18 أريحا 25-14 25-14 28-20 خانيونس 20-12 20-12 23-18 الأغوار الشمالية 23-12 23-12 26-18 رفح 19-11 19-11 22-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافيا وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو خماسينا ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: