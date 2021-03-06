اعتقال شاب على حاجز زعترة جنوب نابلس 

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، شابا فلسطينينا بعد إيقافه على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة قاموا بإيقاف الشاب براء كساب من سكان بلاطة البلد شرق نابلس، قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.



وشهد حاجزي حوارة وزعترة خلال الأيام الماضية عدة أحداث مشابهة تمثلت باعتقال العديد من الشبان، واحتجاز آخرين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.



ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.



وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.



كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.