إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حزما

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء السبت شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة حيث اندلعت مواجهات عنيفة ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة صوب قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية الأمر الذي أدى الى إصابة شاب بالرصاص.



كما أغلقت قوات الاحتلال، المداخل الرئيسية وكثفت من تواجدها العسكري على شارع حزما الرئيسي، وأعاقت حركة المركبات عبر الطريق خاصة للداخلين على البلدة.



وتتعرض بلدة حزما في الآونة الاخيرة لحملات احتلالية يتخللها عمليات دهم وتفتيش، ينتج عنها إرهاب المواطنين وخاصة بين الأطفال والنساء، وتخريب ممتلكات وسرقة أموال.



وحزما بلدة فلسطينية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، وتحتل موقعا استراتيجيا في محافظة القدس، حيث تقع البلدة في المنطقة الفاصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.



ولموقعها الإستراتيجي، يفرض الاحتلال إجراءات مشددة على بلدة حزما، إذ أغلق مدخلها الغربي بالمكعبات الإسمنتية وأقام حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي، كما يواصل حملات المداهمة الليلية لمنازل المواطنين.



وكذلك أحاطت ثلاث مستوطنات بالبلدة وخنقتها واستولت على معظم أراضيها الزراعية، إلى جانب وجدار الفصل العنصري والذي أقيم بين عامي 2004 و2006 واستولى على مزيد من أراضي البلدة.