"سلام فياض" يعلن خوضه الانتخابات التشريعية بقائمة مستقلة

سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق

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رام الله - دنيا الوطن

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق سلام فياض الانباء المتداولة حول ادعاء المشاركة في تكتل انتخابي بمبادرة إماراتية قائلا: "هذا غير وارد ولا أساس له مطلقاً".



وقال فياض في تصريحات صحيفية، مساء السبت: "هذا غير وارد ولا أساس له مطلقاً.. ما أعمل عليه هو تشكيل قائمة من شخصيات مستقلة، ولكي أكون في منتهى الوضوح، الإستقلالية التي أتحدث عنها هنا لا تعني فقط أنه ليس هناك انتماء حزبي لهذه الشخصيات، وإنما، وما هو أهم، أن كتلتنا البرلمانية لن تكون امتداداً لأي تنظيم أو فصيل أو فريق.



واضاف "ومن هذا المنطلق، أؤكد على أننا سنخوض هذه الإنتخابات بشفافية وشرف، ومن منطلق تنافسي. لن ننسق مع أي قوائم أخرى قبل الإنتخابات، ولن نكون جزءاً من أي ائتلاف أغلبية بعدها، وهذا منسجم تماماً مع الموقف الذي عبرت عنه في هذا الحديث وفي الكثير من المناسبات سابقًا".



وتابع فياض: "ما تتطلبه التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة هي حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة التامة في صنع القرار من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وليس حكومة أغلبية.. هذا موقف مبدئي وقطعي، ولن نحيد عنه تحت أي ظرف كان لأنه ينطلق من القناعة الراسخة التي سبق وعبرت عنها بشأن ضرورة تحقيق الشراكة التامة دون تفرد أو محاصصة، والتي تمثل مرتكزاً أساسياً في برنامجنا الانتخابي المتعلق بمعالجة الأزمة الوطنية".