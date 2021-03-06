الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، المداخل الرئيسية لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على شارع حزما الرئيسي، وأعاقت حركة المركبات عبر الطريق خاصة للداخلين على البلدة، وأغلقت مداخلها.