الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، المداخل الرئيسية لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على شارع حزما الرئيسي، وأعاقت حركة المركبات عبر الطريق خاصة للداخلين على البلدة، وأغلقت مداخلها.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، المداخل الرئيسية لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على شارع حزما الرئيسي، وأعاقت حركة المركبات عبر الطريق خاصة للداخلين على البلدة، وأغلقت مداخلها.
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