"مستقبل وطن": نستهجن قانون تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات

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رام الله - دنيا الوطن

استهجن ائتلاف شباب مستقبل وطن، قيام الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون، أعلن فيه تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وبناء عليه تمديد ولاية النقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية، وهيئاتها الإدارية خلال المدة المشار إليها في القرار بقانون.



وأضاف الائتلاف في بيان له، أن القرار بقانون يصدر، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي حديث أو مواعيد لانتخابات خاصة بالاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية خلال الفترة المذكورة، ما يعني أن إصدار هذا القرار بقانون فيه الكثير من الشك والاستغراب حول جدوي طرحه واصداره في هذا التوقيت.



ودعا الائتلاف إلى التوقف عن سيل إصدار القرارات بقانون، لأن من شأن ذلك أن يعيد صياغة نظامنا السياسي ليأخذ طابعا رئاسياً في مخالفة دستورية واضحة للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ووثيقة اعلان الاستقلال، مطالباَ الرئيس محمود عباس بالتراجع عن هذا القرار بقانون وإلغائه.



كما دعا الائتلاف إلى ضرورة إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتالي، بما يمكن من إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه، وبناء نظام سياسي ديمقراطي، يعزز دور ومكانة الشباب ويقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، والتعددية السياسية، وتمارس فيه الحريات العامة وتصان حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني.