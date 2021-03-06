مستوطنون يهاجمون عائلة ويحطمون مركبتها في بروقين غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء السبت، المواطن حاتم عثمان الحج، من بلدة بروقين غرب سلفيت، خلال تواجده بأرضه مع عائلته.



وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مستوطني (بروخين) المقامة على أراضي بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت، هاجموا مركبة العائلة ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى تحطم نوافذها، قبل أن يقوم أهالي قرية سرطة القريبة بالتصدي لهذا الهجوم.