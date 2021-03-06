دولي

زلزال بقوة 6.2 على مقياس (ريختر) يضرب ساحل نيوزيلندا

زلزال بقوة 6.2 على مقياس (ريختر) يضرب ساحل نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء السبت، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس (ريختر) ضرب ساحل أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا.

وقال وكالة (سبوتنيك): إنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 12:05 بالتوقيت العالمي على عمق 10 كيلومترات، كما تم تسجيل عدد من الزلازل بدرجات تفاوتت بين 4.9 إلى 6.2 درجة خلال النهار.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، أمس، أن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب شرقي السواحل النيوزلندية.

ووجهت الوكالة تحذيراً إلى المواطنين القاطنين على السواحل الشرقية من الجزيرة، وأكدت إمكانية حدوث تسونامي، وطالبتهم بمغادرة منازلهم في حال شعورهم بأي اهتزازات زلزالية.

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