طولكرم: إغلاق مبنى بلدية عنبتا 24 ساعة بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية عنبتا شرق طولكرم، مساء اليوم السبت، عن إغلاق مبناها لمدة 24 ساعة، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) بين موظفيها.



وأوضحت البلدية في بيان لها، أن هذا الإجراء، جاء بعد التواصل مع وزارة الحكم المحلي، لإتاحة المجال لجميع الموظفين التوجه لمراكز الفحص، ضمن إجراءات السلامة والوقاية، للتأكد من سلامتهم، وحرصاً على سلامة المراجعين.