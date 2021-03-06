إغلاق مكتب تسوية الأراضي في قلقيلية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دائرة هيئة تسوية الأراضي (جيوس- فلامية) شرقي محافظة قلقيلية، مساء اليوم السبت، إغلاق مكتبها بسبب (كورونا).



وقالت الدائرة في بيان لها: إنه تقرر إغلاق مكتب التسوية 48 ساعة، وذلك لافساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات.