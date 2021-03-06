الاحتلال يحاصر وادي الربابة ويقتحم عدة منازل





رام الله - دنيا الوطنحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، حي وادي الربابة في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة وداهمت منازل لعائلة شقيرات.وأفادت مصادر مقدسية بأنّ قوات خاصة تابعة للاحتلال أجرت عمليات تفتيش دقيقة لمنازل عائلة شقيرات وروعت الأهاليوالأطفال.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر أمس الجمعة، عددا من منازل عائلة الشهيد نور شقير في بلدة سلوان، واعتقلت شابين بعد تفتيش وتخريب محتويات المنازل.واستخدمت قوات الاحتلال الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش، وقلبت المنازل رأسا على عقب، إضافة لتفتيش مركبات تعود ملكيتها لذوي الشهيد شقير تفتيشا دقيقا.وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، حيث يحاول اليوم تخريب مقبرة باب الرحمة وتجرفيها.ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم.