زيارة يخاطب القنصل الإيطالي للإسراع في بدء تنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتأهيل المجمع الإيطالي



وفي هذا الصدد، وبالإضافة للمتابعات شبه اليومية؛ قام وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة قبل أشهر بمخاطبة القنصل الإيطالي للاستعجال في تخصيص المبلغ؛ نظرًا لأهمية الإسراع في المشروع.



وتلقى زيارة كتاب من القنصل بالخصوص، يفيد بأن التأخير كان نتيجة الوضع الوبائي المتأزم في إيطاليا، كذلك فإن انتهاء عمل المفوض المالي في القنصلية الإيطالية، وانتظار وصول المفوض الجديد، قد ساهم في التأخير.



ووعد القنصل ببذل كافة الجهود لتخطي هذه المعيقات وتخصيص المبلغ المطلوب للمشروع بالسرعة الممكنة.



وفي هذا الإطار، قال زيارة: "نطمئن سكان البرج الإيطالي بأن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا ومتابعة مستمرة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لدفع عجلة هذا المشروع، ونأمل أن يتم البدء الفعلي بالمشروع في القريب".







رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان عملت على توقيع عقد مشروع إعادة إنشاء وتأهيل المجمع الإيطالي، ومخاطبة الجانب الإيطالي لتحويل المبلغ المخصص وذلك للبدء بالتنفيذ.