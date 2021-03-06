إغلاق محافظة رام الله والبيرة لمدة أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعطى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، توجيهاته من أجل تشديد الإجراءات وتطبيق القرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ بحزم، للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اتخاذ قرار بإغلاق محافظة رام الله والبيرة لمدة أسبوع، بدءاً من مساء اليوم السبت 6 آذار/ مارس 2021، وينتهي مع صباح يوم الأحد.



والتقى اشتية، بمحافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ولجنة الطوارئ في المحافظة، بحضور مدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، ورؤساء البلديات والغرفة التجارية، وذلك اليوم السبت، بمقر محافظة رام الله والبيرة.



واطلع رئيس الوزراء على الوضع الصحي والأمني في المحافظة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المحافظة، للحد من انتشار فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة، لمواجهة الوباء، وكسر حلقة انتشاره.



ودعا رئيس الوزراء، المواطنين إلى المزيد من الحرص على الالتزام، واتخاذ الإجراءات الوقائية؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس؛ حفاظاًٍ على صحتهم وصحة ذويهم.